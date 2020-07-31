Махонин обеспечил себе место на выборах пермского губернатора

Дмитрий Махонин собрал 21 862 подписи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин собрал необходимое число подписей для участия в осенних выборах главы региона. Он предоставил в избирательную комиссию почти 22 тысячи подписей, рассказали в пресс-службе краевого избиркома.

«[Махонин] представил в комиссию 21 862 подписи, из них 4 997 подписей [предельное количество] были собраны через портал „Госуслуги“. Процент выявленных недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, составил 0,85% при допустимом объеме брака не более 5%», — сообщили в избиркоме. Для регистрации в кандидаты на пост главы региона на выборах необходимо собрать 19 991 подпись, максимальное количество — 21 990.

Ранее муниципальный фильтр прошли четверо из восьми подавших документы на регистрацию. По двум из трех оснований барьер не прошел представитель от партии «Справедливая Россия» — предприниматель Александр Репин. Но окончательное решение по его допуску к выборам остается за избиркомом.

Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Ожидается, что процедура регистрации кандидатов состоится до конца следующей недели. Также 13 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Пермского края по трем избирательным округам.