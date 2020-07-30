Половину кандидатов в пермские губернаторы не включат в бюллетени

Кандидатов в губернаторы Пермского края официально зарегистрируют до конца следующей недели Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Только четырех и восьми заявившихся кандидатов в губернаторы Пермского края смогут включить в избирательные бюллетени. Они прошли муниципальный фильтр и смогли собрать достаточное количество подписей в свою поддержку для регистрации в качестве кандидата.

Достаточное количество действительных подписей в крайизбирком предоставили врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин, лидер местных коммунистов Ксения Айтакова, руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников и Евгений Козлов, которого выдвинули «Патриоты России».

Кандидат Александр Репин предоставил шесть недействительных подписей, а Айтакова — две. Таким образом у Репина действительными оказываются 101 из 102 необходимых подписей, а у Айтаковой — 105. Такая информация озвучена во время прямой трансляции в Instagram с заседания рабочей группы краевой избирательной комиссии.

Еще три кандидата вовсе не сдавали документы на проверку в краевую избирательную комиссию. Это самовыдвиженцы Филипп Чернышев и Павел Панков, а также Андрей Михеев, которого выдвинул «РОТ Фронт». Выборы губернатора Пермского края пройдут 13 сентября в единый день голосования. Ожидается, что процедура регистрации кандидатов состоится до конца следующей недели. Также 13 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Пермского края по трем избирательным округам.