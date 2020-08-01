Двух митингующих в Екатеринбурге задержали полицейские Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Митинги в поддержку Хабаровска прошли в нескольких крупных городах, в том числе Екатеринбурге. В субботу, 1 августа, в центре столице Свердловской области собралось несколько десятков человек.

Как рассказал URA.RU очевидец, стихийные митинги проходили на площади 1905 года, а также на Октябрьской площади у Театра драмы. Во время акций задержали двух человек. Один мужчина наклеил на автомобиле плакат в поддержку митингующих в Хабаровске и припарковал ее перед зданием администрацией Екатеринбурга. Второго протестующего задержали у Театра драмы.

Как видно на кадрах, снятых читателем URA.RU, участники акции кричали полицейским «Позор» и не давали им увести мужчину. Однако митингующего все-таки поместили в автозак. Тогда собравшиеся стали стучать кулаками по окнам транспорта с криками «Выпускай». По их словам, мужчина мирно стоял. В областном МВД журналисту агентства порекомендовали обратиться за комментарием в областное министерство общественной безопасности. В департаменте информполитики Свердловской области на телефонный звонок не ответили.

Также акции в поддержку Хабаровска прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Челябинске, Краснодаре и других городах. Самым многочисленным стал митинг в Иркутске — он собрал 170 человек. В Санкт-Петербурге около сотни протестующих прошли по Невскому проспекту. Полицейские перекрыли людям дорогу, минимум 10 человек задержали. Также задержания были в Москве.

Начиная с 11 июля в Хабаровском крае идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, напоминает телеканал 360.

Во время митинга был организован сбор подписей за возврат прямых выборов мэра читатель URA.RU

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