Митинги в поддержку Хабаровска прошли в нескольких крупных городах, в том числе Екатеринбурге. В субботу, 1 августа, в центре столице Свердловской области собралось несколько десятков человек.
Как рассказал URA.RU очевидец, стихийные митинги проходили на площади 1905 года, а также на Октябрьской площади у Театра драмы. Во время акций задержали двух человек. Один мужчина наклеил на автомобиле плакат в поддержку митингующих в Хабаровске и припарковал ее перед зданием администрацией Екатеринбурга. Второго протестующего задержали у Театра драмы.
Как видно на кадрах, снятых читателем URA.RU, участники акции кричали полицейским «Позор» и не давали им увести мужчину. Однако митингующего все-таки поместили в автозак. Тогда собравшиеся стали стучать кулаками по окнам транспорта с криками «Выпускай». По их словам, мужчина мирно стоял. В областном МВД журналисту агентства порекомендовали обратиться за комментарием в областное министерство общественной безопасности. В департаменте информполитики Свердловской области на телефонный звонок не ответили.
Также акции в поддержку Хабаровска прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Челябинске, Краснодаре и других городах. Самым многочисленным стал митинг в Иркутске — он собрал 170 человек. В Санкт-Петербурге около сотни протестующих прошли по Невскому проспекту. Полицейские перекрыли людям дорогу, минимум 10 человек задержали. Также задержания были в Москве.
Начиная с 11 июля в Хабаровском крае идут митинги из-за ареста теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, напоминает телеканал 360.
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