Россия открыла границу с Абхазией

Абхазия готова принимать туристов из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытиии границы с Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», — сказано в сообщении ведомства. Отмечается, что инфраструктура стран готова принимать туристов. Решение об открытии границы правительство приняло, опираясь на заключение Роспотребнадзора и Минздрава РФ о ситуации с коронавирусом в обеих странах. Документ вступил в силу с 1 августа.

Ранее пресс-секретарь правительства Борис Беляков заявил, что правительство готово открыть границы с Абхазией с 1 августа. Также с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Границы открылись для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Также рассматривается вопрос об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами, Южной Кореей, Хорватией и Мальтой.

Москва в конце марта отменила чартерные рейсы в другие страны из-за пандемии коронавируса. Уже сейчас восемь стран заявили о готовности возобновить авиасообщение с российской стороной. Среди них Турция, Куба, Доминикана, Мексика и Египет, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.