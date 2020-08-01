Вадим Шумков предпочитает проводить время после работы с собакой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предпочитает проводить время после работы со своим четвероногим другом — псом породы хаски Хатико. Снимки со своим любимцем глава региона выложил в Instagram.

«Выходной-рабочий. Зато вечер мужской) Друганы)», — подписал подборку фотографий Вадим Шумков. На снимках Хатико показывает любовь к своему хозяину.

Внимательные подписчики отметили, что гуляет губернатор в курганском ЦПКиО. «Приятно видеть что тот, кто старается улучшить качество жизни, сам лично гуляет там где и все люди отдыхают)», — пишет seregaveprev. Другие желают Шумкову просто хорошего отдыха.

Ранее Шумков рассказывал журналистам на молодежном форуме «Утро», что очень любит животных. Дома с работы его встречают 2 кота и пес. Правда, с последним иногда приходится говорить «по-мужски», так как он может завыть в три часа ночи. Глава региона также на личной странице в соцсетях написал ранее про свой характер. Обращаясь к главе Кургана Андрею Потапову, он назвал свой характер мягким.