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30 июля 2020

Курганский губернатор показал, как отдыхает после работы. «Друганы». ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, шумков вадим, портрет, улыбается
Вадим Шумков предпочитает проводить время после работы с собакой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков предпочитает проводить время после работы со своим четвероногим другом — псом породы хаски Хатико. Снимки со своим любимцем глава региона выложил в Instagram.

«Выходной-рабочий. Зато вечер мужской) Друганы)», — подписал подборку фотографий Вадим Шумков. На снимках Хатико показывает любовь к своему хозяину.

Внимательные подписчики отметили, что гуляет губернатор в курганском ЦПКиО. «Приятно видеть что тот, кто старается улучшить качество жизни, сам лично гуляет там где и все люди отдыхают)», — пишет seregaveprev. Другие желают Шумкову просто хорошего отдыха.

Ранее Шумков рассказывал журналистам на молодежном форуме «Утро», что очень любит животных. Дома с работы его встречают 2 кота и пес. Правда, с последним иногда приходится говорить «по-мужски», так как он может завыть в три часа ночи. Глава региона также на личной странице в соцсетях написал ранее про свой характер. Обращаясь к главе Кургана Андрею Потапову, он назвал свой характер мягким.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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