01 августа 2020

Пять вещей, в которые стоит вложить деньги при падении рубля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Хранить деньги в национальной валюте опасно, считают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рубль начал стремительно дешеветь по отношению к доллару и евро. В августе продолжится падение рубля, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По мнению специалиста, хранить деньги в национальной валюте опасно. В условиях кризиса лучше всего инвестировать в здоровье. «Самые лучшие вложения во время нынешнего кризиса — это инвестиции в здоровье», — рассказал «МК» Деев. По его словам, стоимость медуслуг с каждым днем увеличивается, поэтому лучше не затягивать с обращением к врачам.

Кроме того, нужно вкладывать средства в развитие и образование своих детей. Это поможет им в жизни получить перспективные возможности. Правильным решением будет также приобретение частного дома или участка земли. А вот в товары, которые зависят от биржи, лучше не вкладывать. Лучше на эти деньги купить различный антиквариат. Речь может идти о монетах и картинах. Со временем такие вещи вырастут в цене, уверят эксперт.

Ранее экономист Тагир Хузиятов заявил о том, что падение рубля продолжится до конца 2020 года. По его словам, это произошло из-за начала открытия границ России с другими странами.

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Экономика Здоровье Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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