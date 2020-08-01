Депутат Госдумы пригрозил обидчикам России десантниками

Противникам России придется иметь дело с российскими воздушно-десантными войсками (ВДВ). Об этом перед днем ВДВ (проходит 2 августа) заявил депутат Госдумы и бывший командующий этих войск Владимир Шаманов.
«В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: „Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ“. Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», — объяснил Шаманов в интервью «Известиям».
Депутат подчеркнул, что десантные войска подчиняются верховному главнокомандующему. Это значит, что по приказу, вместе с российскими ВКС, десантники отправятся куда угодно, говорит Шаманов. При этом, экс-командующий уверен, десантники — самые универсальные войска в России. По возможностям ВДВ лучше других войск, считает Шаманов.
17 июля в России внезапно начали проверку войск. Под проверку попали и ВДВ. Целью было оценить готовность солдат к обеспечению безопасности юга страны. Проверка завершилась 22 июля, пишет деловое издание «Взгляд».
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