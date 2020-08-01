01 августа 2020

Депутат Госдумы пригрозил обидчикам России десантниками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Владимир Шаманов уверен, что ВДВ — это наиболее универсальные войска в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Противникам России придется иметь дело с российскими воздушно-десантными войсками (ВДВ). Об этом перед днем ВДВ (проходит 2 августа) заявил депутат Госдумы и бывший командующий этих войск Владимир Шаманов.

«В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: „Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ“. Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами», — объяснил Шаманов в интервью «Известиям».

Депутат подчеркнул, что десантные войска подчиняются верховному главнокомандующему. Это значит, что по приказу, вместе с российскими ВКС, десантники отправятся куда угодно, говорит Шаманов. При этом, экс-командующий уверен, десантники — самые универсальные войска в России. По возможностям ВДВ лучше других войск, считает Шаманов.

17 июля в России внезапно начали проверку войск. Под проверку попали и ВДВ. Целью было оценить готовность солдат к обеспечению безопасности юга страны. Проверка завершилась 22 июля, пишет деловое издание «Взгляд».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...