01 августа 2020

Врач дала три совета людям, переболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Михаила Вьюгина и Богдана Кульчицкого. Екатеринбург, допинг, питье, энергетический напиток, витамины
Тем, кто перенес болезнь, нужно больше гулять и пить витамины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Витамины двух разных групп, а также прогулки и соблюдение режима помогут восстановиться тем, кто уже переболел коронавирусом. Об этом заявляет врач-кардиолог Татьяна Рыбка.

«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять», — объяснила Рыбка в интервью «Российской газете».

Согласно открытым источникам, витамины группы Д вырабатываются от солнечного света, а также содержатся в рыбе и печени рыб, яичных желтках и сливочном масле. Витамины В можно получить из яиц, хлеба, сыра, мяса, печени, молока, сои и орехов.

Тем же, кто только почувствовал симптомы COVID, медик посоветовала не гадать простуда у них или коронавирус. При ухудшении самочувствия нужно сразу идти к врачу, говорит Рыбка. Она подчеркнула, соблюдение рекомендаций медиков и нормальное лечение сильно снижает риск появления отдаленных последствий. Это подтверждается примерами сотен больных, заключила Рыбка.

Врач напомнила, что пандемия до сих пор не закончилась и призвала не забывать о необходимости носить маски. Тем не менее, ВОЗ уже назвала примерные сроки окончания пандемии. Ситуация все еще остается чрезвычайной. При этом у некоторых людей, которые даже не болели COVID-19, нашли иммунитет к вирусу, пишет агентство Nation news.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...