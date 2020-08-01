Врач дала три совета людям, переболевшим коронавирусом

Витамины двух разных групп, а также прогулки и соблюдение режима помогут восстановиться тем, кто уже переболел коронавирусом. Об этом заявляет врач-кардиолог Татьяна Рыбка.
«При сохраняющемся плохом самочувствии после болезни можно рекомендовать прием витамина Д, витаминов группы В. Как ни тривиально это звучит: соблюдать режим труда и отдыха, больше гулять», — объяснила Рыбка в интервью «Российской газете».
Согласно открытым источникам, витамины группы Д вырабатываются от солнечного света, а также содержатся в рыбе и печени рыб, яичных желтках и сливочном масле. Витамины В можно получить из яиц, хлеба, сыра, мяса, печени, молока, сои и орехов.
Тем же, кто только почувствовал симптомы COVID, медик посоветовала не гадать простуда у них или коронавирус. При ухудшении самочувствия нужно сразу идти к врачу, говорит Рыбка. Она подчеркнула, соблюдение рекомендаций медиков и нормальное лечение сильно снижает риск появления отдаленных последствий. Это подтверждается примерами сотен больных, заключила Рыбка.
Врач напомнила, что пандемия до сих пор не закончилась и призвала не забывать о необходимости носить маски. Тем не менее, ВОЗ уже назвала примерные сроки окончания пандемии. Ситуация все еще остается чрезвычайной. При этом у некоторых людей, которые даже не болели COVID-19, нашли иммунитет к вирусу, пишет агентство Nation news.
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