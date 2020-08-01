Ученые считают, что мамонт умер в возрасте 15-20 лет Научный центр изучения Арктики

В главный музей Ямала передали останки мамонта Тадибе, которого местные жители нашли в озере в конце июля. Кости животного прекрасно сохранились, сообщает управление пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Все останки мамонта, собранные на озере Печевалавато, доставлены на хранение в фонды главного музея Ямала. По словам экспертов, костная ткань имеет очень хорошую сохранность, все кости целы и лишь две имеют небольшие повреждения, нанесенные хищниками в древности», — рассказали в пресс-службе.

Находку планируют назвать «мамонтом Тадибе» в честь местного жителя Константина Тадибе, который обнаружил кости животного. Чтобы собрать все останки ученым пришлось исследовать береговые отложения более чем на 80 квадратных метрах. В итоге эксперты нашли 80% костей скелета мамонта и фрагменты кожи древнего животного.

По предварительной оценке экспертов научного центра изучения Арктики, МВК имени «Шемановского» и института экологии растений и животных УрО РАН из Екатеринбурга кости принадлежат самцу мамонта. Судя по состоянию зубной системы, он умер в 15-20 лет, говорят ученые. Они предположили, что труп животного еще в древности упал с обрыва берега, и его смыло в озеро.

Кости мамонта Тадибе нашли 21 июля в окрестностях села Сеяха. Тогда ученые показали фото с места обнаружения останков. Это уже не первая такая находка на Ямале. В 1988 и 2007 годах в регионе нашли мамонтят Машу и Любу.

Экспедийия исследовала более 80 квадратных метров, чтобы собрать все останки Научный центр изучения Арктики

Ученым удалось собрать 80% скелета мамонта Научный центр изучения Арктики

Нашлись не только кости, но и частички кожи мамонта Научный центр изучения Арктики

Останки животного обнаружил местный житель Константин Тадибе Научный центр изучения Арктики

Скелет мамонта доставили в главный музей Ямала Научный центр изучения Арктики

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