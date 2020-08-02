Роспотребнадзор: большинство регионов справилось с коронавирусом

Анна Попова рассказала, что ситуация стабилизировалась в 80 регионах РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией стабилизировалась в большинстве регионов России. Однако в некоторых регионах ситуация до сих пор остается сложной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В 80 субъектах РФ наблюдается или стабилизация ситуации с коронавирусом, или снижение заболеваемости», — цитирует ТАСС представительницу ведомства. Таким образом, сложная эпидситуация по-прежнему фиксируется в пяти регионах страны.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, субъектами с наименьшими темпами прироста за сутки стали Московская область, Северная Осетия, Еврейская автономная область. Также в рейтинг регионов с минимальным распространением вируса вошли Москва, Тульская и Липецкая области, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.

Ранее Анна Попова предупредила о появлении в России нового гриппа. По словам главы ведомства, осенью-зимой в страну придут новые штаммы вируса, от которых ранее россиян не прививали.

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