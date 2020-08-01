Коронавирус и пожары сорвали экспедицию на перевал Дятлова

Эксперимент с запуском ракет в сторону перевала придется отложить Фото: Из личного архива Олега Бородина © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Ежегодная экспедиция на перевал Дятлова, организуемая фондом памяти группы Дятлова, отменена. Об этом URA.RU сообщили руководители экспедиции Юрий Кунцевич и Алексей Королев. Причинами стали коронавирус и пожары на севере Урала.

В этом году экспедиция планировалась из двух групп: одна должна была достичь перевала Дятлова и подняться на гору Холатчахль (где в 1959 погибла группа Дятлова), вторая — добраться до хребта Чистоп, где в советские годы стояла РЛС (радиолокационная станция — в 50 км от перевала). Готовился эксперимент: запуск ракет с Чистопа и наблюдение за ними с перевала.

Сперва об отмене проекта заявил Юрий Кунцевич (руководитель «перевальской» группы). «Предлагается перенести экспедицию, с большой вероятностью, на год вперед», — сообщил он в соцсетях. Причинами названы коронавирус, из-за опасности которого одни отказались от поездки, проблемы со здоровьем у других, но главной стали пожары на севере Урале, из-за которых в Ивдельском районе введен режим ЧС и запрет на посещение лесов.

Группа на Чистоп до последнего готовилась к старту, надеясь на отмену режима (так как на Севере уже пошли дожди), однако режим ЧС до сих пор не снят. «В наших рядах есть горячие головы, предлагающие поехать в сентябре. Посмотрим. Чудеса случаются. Возможно, за месяц правительство победит вирус и кризис, либо прилетят инопланетяне и помогут нам (второе более реалистично), — пошутил Королев. — Если же нет, ждем 2021 года».

Между тем, по данным URA.RU, несколько наиболее отчаянных исследователей-дятловедов на свой страх и риск все же выехали в район перевала.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что могло привести к гибели туристов — от схода лавины и редкой болезни до атаки инопланетян и снежного человека. В январе 2019 Генпрокуратура начала проверку по факту гибели группы туристов — ее результаты были озвучены в июле 2020: по официальной версии причиной трагедии стала лавина (сход снега) на палатку с туристами.