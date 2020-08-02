В Парке Горького опровергли драку десантников с росгвардейцами

Массовой драки десантников c бойцами Росгвардии в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького не было. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб.
«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались „присоединиться“, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан», — цитирует руководителя парка ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в парке Горького произошла драка десантников с росгвардейцами. Причиной стал якобы запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.