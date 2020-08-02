02 августа 2020

В Парке Горького опровергли драку десантников с росгвардейцами

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Празднование Дня Воздушно-десантных войск. Екатеринбург, вдв, день воздушно-десантных войск, памятник черный тюльпан, флаг вдв
Драку на День ВДВ в парке Горького назвали небольшим конфликтом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Массовой драки десантников c бойцами Росгвардии в центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького не было. Об этом рассказал директор парка Павел Трехлеб.

«Никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались „присоединиться“, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан», — цитирует руководителя парка ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в парке Горького произошла драка десантников с росгвардейцами. Причиной стал якобы запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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