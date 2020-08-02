Минфин предложил новый вариант налога для нефтяников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Между чиновниками правительства и нефтяниками может разгореться скандал из-за налогов. Минфин предложил кабмину и Госдуме изменить налог на дополнительный доход (НДД).

Мера Минфина может не только существенно ухудшить доходы для компаний, но и дополнительно изъять около 200 млрд рублей за три года.

Разработанные Минфином поправки вызваны тем, что всего за год действия НДД бюджет, по оценке министерства, недополучил 213 млрд руб, пишет «Коммерсант». В ведомстве предлагают запретить уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков с 16,3% до 7% в год начиная с 2020 года, а также сократить размер вычитаемых расходов на месторождениях.

Изменения налоговой базы в первую очередь заденут «Газпром нефть» и «Роснефть». Они негодуют из-за того, что они должны компенсировать Минфину потери из-за ошибок в расчетах, допущенных самим министерством. Компании уже выразили несогласие с новым подходом к НДД и грозят решать этот вопрос на уровне президента.

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