Выяснилось, что нужно сделать для увеличения пенсий в России

В России маленькие пенсии из-за небольших зарплат, считает профессор ВШЭ и доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Чтобы поднять пенсионные выплаты, придется реформировать всю пенсионную систему, уверен экономист.
«Развитые страны переходят или уже перешли на плавающий пенсионный возраст. Там схема такая: вы стремитесь повышать свою зарплату, свои официальные доходы, чтобы отчислять как можно больше денег в пенсионные фонды», — приводит слова Гонтмахера «Московский комсомолец».
После наступления пенсионного возраста человеку сообщают о том, сколько ему удалось накопить за годы работы, говорит доктор наук. Гражданин может выбрать, выплатят ему эти деньги в ближайшие годы или будут выдавать пожизненно, уточняет экономист. Если пенсионера не устраивает сумма, получившаяся за годы работы, он может продолжить трудиться. Тогда пожилой человек просто выйдет на пенсию позже, объяснил Гонтмахер.
Подобное усовершенствование пенсионной системы нужно провести и в России, считает экономист. Сейчас российская пенсионная система устарела и отстала от мировых стандартов, заключил он. При этом россияне даже не имеют права открыть пенсионный счет в банке на 30-40 лет или отдать излишек денег в ПФР, подчеркнул Гонтмахер.
Первого августа стало известно, что работающим пенсионерам в России проведут перерасчет выплат. Им сделают прибавку к пенсиям.
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