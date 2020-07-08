Адвокат Ефремова объяснил, как докажет невиновность актера в суде

Михаил Ефремов может как признавать свою вину так и отказываться от ранее даных показаний, считает адвокат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актёр Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, не признает вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев. Защитник, настаивает на том, что артист не помнит что произошло с ним в роковой вечер.

Пашаев заявил в разговоре с RT, что свою позицию по делу он раскроет в суде. «За 20 дней, которые я работал, собрал достаточно доказательств доказывать иное, поэтому принял решение его убеждать, чтобы он отказался от признания вины», — заявил адвокат. Он отметил, что если в суде станет ясно, что предоставленные защитой доказательства недопустимы, то «защита признает вину и принесёт свои извинения».

Ранее Пашаев заявил о невиновности актера. Он утверждает, что актер не помнит, что с ним случилось в день ДТП, а потому свою вину не признает.«Он имеет право неоднократно признаваться [в своей вине], а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат УПК и УК», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения он начал выезжать на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погиб водитель машины, в которую врезался актер. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Ранее стало известно, что актер не будет просить суд рассматривать его дело в особом порядке.

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