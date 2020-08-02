Александр Высокинский (справа) попытался убедить губернатора в лояльности резиденции, знают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совещание, на котором планировалось объявить о лишении мэрии Екатеринбурга градостроительных полномочий, перенесено, сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями подготовки встречи. Новая дата собрания пока не известна. По словам инсайдеров, изменение планов имеет политическую подоплеку: мэр Александр Высокинский попросил главу региона Евгения Куйвашева отложить встречу, убедив его в том, что не является участником аппаратных интриг против областных властей.

«Высокинский был у губернатора и убеждал его в своей лояльности. Также он попросил не устраивать публичной выволочки», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Пресс-секретарь Высокинского Анатолий Карманов отказался от комментариев по данному вопросу. «[В результате] встреча сегодня [ранее намеченная на 16:00 3 августа] не состоится. Но это не значит, что разноса не будет потом», — сообщил URA.RU источник. При этом, по словам собеседника агентства в резиденции губернатора, в планах у Куйвашева на понедельник мероприятие стоит, протокольные изменения не вносились. Как сообщили URA.RU в мэрии, в 16:00 Высокинский проведет онлайн-прием жителей Октябрьского района.

Предполагалось, что на совещании с участием Куйвашева и Высокинского будет принято решение о лишении горадминистрации права утверждать правила землепользования и застройки (ПЗЗ), а также согласовывать документацию по планировке территорий. Этот шаг, по информации URA.RU, является политическим. К главе города у губернатора две претензии, знают источники. Во-первых, он якобы не справился с ролью модератора в конфликте мэрии с городскими застройщиками.

Сторонники второй версии утверждают, что укор в адрес «серого дома» со стороны губернатора является «элементом воспитания» главы Екатеринбурга. В окружении Куйвашев рассказывают, что мэра Высокинского, назначенного по протекции областных властей, уличили в «слишком тесных связях» с полпредством президента России в УрФО, у которого напряженные отношения с руководством Свердловской области.