На курганском пляже утонула 12-летняя девочка

Тело ребенка обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На одном из пляжей Кургана 2 августа утонула 12-летняя девочка. В причинах происшествия разбираются следственные органы, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Тело ребенка удалось обнаружить в ходе поисковых мероприятий сотрудниками поисково-спасательной службы», — говорится в сообщении ведомства. Уже установлено, что девочка ушла купаться без родителей, со своими друзьями. «В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в СУ СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале июля на дне реки Исеть в Шатровском районе Курганской области обнаружили тела трех подростков 13, 14 и 15 лет. «Не оставляйте ни малышей, ни подростков без присмотра на воде. <…> Еще раз объясните, почему нельзя купаться в незнакомых местах», — обращался к курганцам после этого случая глава областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Станислав Носков.

Также сообщалось, что два из трех официально открытых в Кургане пляжа признали опасными для купания. Пробы почвы (песка) в них не соответствовали требованиям СанПиН.