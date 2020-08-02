Власти Курганской области обсудят новое ослабление карантина

Новые послабления могут коснуться курганских бань Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На заседании регионального оперштаба по недопущению распространения коронавируса обсудят вопрос открытия бань в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили областном департаменте информационной и внутренней политики со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Архипова.

«Вопрос открытия бань будет вынесен на заседание регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, где будет принято решение», — объяснил Архипов. Замгубернатора решил обсудить данный вопрос на заседании оперштаба после встречи с представителями курганских бань.

Владельцы бань и саун Кургана рассказали URA.RU, что не понимают, почему бани в регионе до сих не работают, хотя уже открыты фитнес-центры, где есть душевые и бассейны. Чтобы разобраться в ситуации, они обратились к Архипову и в Роспотребнадзор, но начальник областного управления Григорий Хохлов не стал их принимать.

Власти региона с апреля приостановили работу бань и саун из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Из-за простоя возникают проблемы с выплатой зарплат. Так, сотрудникам МУП «Бытовые услуги», отвечающего за бани Кургана, несколько месяцев не платили деньги. Мэрия Кургана одобрила предприятию кредит на погашение долгов после того, как сотрудники организации заняли приемную главы города Андрея Потапова.