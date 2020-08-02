В Тюмени изменилась эпидобстановка по коронавирусу

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 88 жителей Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус в Тюменской области подтвердился у 88 человек. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее вирус был диагностирован у 90 тюменцев. Таким образом, в регионе наметилась тенденция по снижению заболеваемости. Есть, шансы, что карантин в скором времени отменят.

«Тюменская область — 88 (случаев подтвержденного COVID-19 за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о том, при каких обстоятельствах тюменцы заразились вирусом, не приводятся.

Рекорд по ежесуточной выявляемости коронавируса в регионе был поставлен 20 июля, когда COVID-19 подтвердился у 112 человек. После этого эпидобстановка по вирусу в Тюменской области постепенно начала выравниваться.

Ранее агентство писало о том, что из-за пандемии и режима самоизоляции бюджет Тюменской области не досчитался 25,5 млрд рублей. С начала пандемии заболевание подтвердилось у 6107 тюменцев. Карантин в регионе продлен до 16 августа.