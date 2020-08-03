Опубликован рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Самая богатая звезда зарабатывает почти 9 млн долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей из России. Первое место занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его состояние оценивают почти в 9 млн долларов.

«Он со своей группой зарабатывает в среднем 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив», — сообщает издание. По данным Forbes, один из российских миллиардеров утверждал, что музыкант за концерт получает не менее 300 тысяч долларов.

Второе место занял рэпер Егор Крид с состоянием в 6,9 млн долларов, на третей строчке впервые Дима Билан (6,8 млн долларов). Чуть меньше доходов у рэпера Басты. Ему досталось четвертое место (6,6 млн долларов). Также в двадцатку богатейших вошли Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Иван Ургант и Полина Гагарина. Доходы представителей шоу-бизнеса подсчитали за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля текущего года.

За прошедший год число состоятельных людей в России выросло на 7,5%, или на 15 тысяч человек. Эксперты относили к состоятельным тех, чье совокупное состояние равнялось как минимум одному миллиону долларов.

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