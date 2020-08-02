Поездка по таким дорогам может стать причиной серьезных поломок автомобиля Фото: Игорь Щипанов, группа «Гороро. Новый Уренгой», «ВКонтакте»

В ЯНАО участок трассы, связывающий район Нового Уренгоя Коротчаево с поселком Пуровском стал опасен для проезда — плиты разрушаются, из них торчит арматура. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители, иллюстрируя свои слова фотографиями разрушенных участков дороги «Салехард — Сургут» — единственной, связывающей ЯНАО и ХМАО.

В комментариях к опубликованным фотографиям указано, что речь идет об участке трассы между Коротчаево и Пуровском. «30 лет дорогу наладить не могут», — написал Кирилл Стешенко.

При этом поездки по ямальским дорогам обходятся дорого: ямальцы регулярно жалуются на пробитые колеса, испорченные диски и механизмы подвески. Те, кто отважился на путешествие по стране на личном автомобиле, отмечают, что дороги являются худшими по сравнению с другими регионами.

Между тем, еще в феврале губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2020 год Годом дорог. При этом ранее население Пуровска пожаловалось на выбросы, которые производит местный асфальтовый завод — власти объяснили это максимальной загруженностью предприятия в связи с необходимостью ремонта сотен километров дорожного полотна.

Ранее о предстоящем капремонте участка от Пуровска до Коротчаево сообщили окружные власти. В настоящее время объявлены торги на выполнение работ сразу по двум участкам, общая протяженность которых составит более 26 километров.

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Фото: группа «Гороро. Новый Уренгой», «ВКонтакте»

Фото: группа «Гороро. Новый Уренгой», «ВКонтакте»