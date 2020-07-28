В списках «Зеленой альтернативы» известный зоозащитник Карен Даллакян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Новая партия «Зеленая альтернатива», выдвинувшая своих представителей в Законодательное собрание Челябинской области, может перетянуть к себе избирателей «Яблока», которому отказали в участии в выборах. Как сообщили URA.RU в избирательном штабе региона, такой вывод можно сделать из данных соцопросов.

«Уже сейчас „Зеленая альтернатива“ получает 3,9% голосов избирателей, — пояснил URA.RU источник в штабе. — Это свежая социология. При отсутствии „Яблока“ в бюллетенях его сторонники могут выбрать не парламентские партии, а „зеленых“, как единственную альтернативу яблочникам в экологической повестке».

Данные из штаба подтверждают, что областные власти сделали ставку на новый проект Кремля, «Зеленую альтернативу». «Зеленые» должны получить в новом составе ЗСО как минимум один мандат, чтобы разбавить представительство парламентских партий. Политолог Александр Мельников согласен с тем, что избиратели, которые не голосуют за «Единую Россию», «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР могут выбрать «зеленых».

«Одна из ключевых интриг предстоящих выборов в ЗСО — сможет ли какая-то из малых партий получить депутатский мандат. Очень хорошие шансы преодолеть 5-процентный барьер получила „Зеленая Альтернатива“, — заявил Мельников URA.RU. — Как и „яблочники“, они работают по той же актуальной для региона экологической повестке, но на менее радикальную, а значит более широкую аудиторию. Немаловажно и что во главе списка у челябинской „Зеленой альтернативы“ стоят известные в регионе фигуры, причем не имеющие негативного политического бэкграунда».

Тройку в списках «зеленых» на выборах в челябинское ЗСО возглавил лидер движения «АнтиСМОГ», депутат заксобрания Михаил Махов, ветеринар-зоозащитник Карен Даллакян и блогер София Гудим. Ранее Махов комментируя снятие «Яблока» в разговоре с URA.RU выразил сожаление, что эта партия сходит с дистанции. Руководитель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков заявил, что будет судиться за восстановление на выборах. В облизбиркоме пояснили, что партии отказали в регистрации из-за большого брака в подписных листах.

На выборах в ЗСО жители Челябинской области должны выбрать 60 депутатов. Из них половину — по партийным спискам. По спискам к выборам кроме парламентских партий и «Зеленой альтернативы допущены партии «За правду!», Партия пенсионеров, Партия роста и «Родина».