Акционеров «ВСМПО-Ависма» предлагают лишить дивидендов

Совет директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» рекомендовал не распределять чистую прибыль предприятия по итогам 2019 года. Решение принято на заседании 30 июля, передает пресс-служба корпорации.
«По результатам заседания Совет директоров выдвинул годовому общему собранию акционеров рекомендацию чистую прибыль по результатам отчетного 2019 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать, вознаграждение членам совета директоров ПАО „Корпорация ВСМПО-Ависма“ по итогам работы в совете директоров за период с 21 мая 2019 по 3 сентября 2020 не выплачивать», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что решение принято, несмотря на позитивный сценарий развития портфеля заказов. «Корпорации необходима мобилизация финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования компании и достижения стабильного роста в будущем», — объяснили там. Рекомендации буду рассмотрены и окончательно утверждены на годовом общем собрании акционеров 4 сентября.
По данным на 30 июня, по 30% акций корпорации принадлежат компаниям JIVANTA VENTURES LIMITED (Кипр) и CADOR ENTERPRISES LIMITED (Кипр). Еще 25% принадлежат ООО «РТ-Развитие бизнеса» (Москва), 5,27% — ООО «Промышленные Инвестиции» и 1,15% — зампредседателю совета директоров корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаилу Шелкову.
Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана на 2020 год по выпуску продукции. Сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы. Для оптимизации фонда оплаты труда некоторым сотрудникам предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю. На антикризисном совещании поднимался вопрос о месячном отпуске всего персонала корпорации.
Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.
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