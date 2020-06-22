К спасению «Ямала» от кризиса подключится правительство РФ

Авиакомпания «Ямал» претендует на получение дополнительных средств из казны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство России планирует выделить дополнительно 3 миллиарда рублей для авиакомпаний, которые летают на новых отечественных самолетах в обход Москвы. Для этого Минтранс РФ готовится изменить правила субсидий на региональные перевозки, сообщили URA.RU в федеральном ведомстве. В числе получателей денег может оказаться АТК «Ямал», в парке которой полтора десятка российских лайнеров Sukhoi.

Предполагается, что средства поступят перевозчикам после завершения карантина по коронавирусу. «Минтранс готовит соответствующие изменения в правила распределения субсидий на региональные перевозки. В настоящее время документ проходит процедуры согласований, в связи с чем комментировать его подробности пока рано», — пояснили агентству в министерстве.

На субсидии смогут рассчитывать исключительно компании, эксплуатирующий новые отечественные лайнеры. В стране для региональных перевозок производятся самолеты Sukhoi Superjet 100, L-410 и ТВС-2МС. Авиакомпания «Ямал», в частности, использует суда марки Sukhoi. В парке перевозчика находятся 15 самолетов SSJ-100. Также на отечественных лайнерах летают «Ираэро», «Якутия», «Азимут». В Минтрансе не уточнили URA.RU, готов ли список перевозчиков, которые претендуют на деньги из казны.

В бюджете на 2020 год изначально были заложены 8,3 млрд рублей на субсидирование межрегиональных перевозок. Это больше, чем в предыдущие годы. В 2018 году на эти цели выделялось 3,3 млрд рублей, в 2019 году — 7,8 млрд рублей.

Получить комментарий «Ямала» на момент публикации URA.RU не удалось. В пресс-службу авиакомпании был направлен официальный запрос, ответ на него не последовал.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал», принадлежащий правительству ЯНАО, взял два кредита на общую сумму 1,9 млрд рублей, чтобы восстановить финансовое положение. На экономике компании сказалось ограничение перевозок из-за пандемии коронавируса. По этой причине 24 апреля «Ямал» прекратил полеты. Чтобы избежать краха, компании пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск или уволить. Из 30-40 сотрудников компании, по данным собеседников URA.RU, в середине апреля остались работать только четверо.