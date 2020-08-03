Предок коронавируса также распространялся на территории Южного Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предок коронавируса появился еще 70 лет назад, сообщает научный журнал Nature Microbiology. Ученые выяснили, что переносчиком этого возбудителя также были летучие мыши.

«Специалисты, изучающие коронавирус, обнаружили, что его предок появился еще 70 лет назад», — приводит результаты исследования « Царьград ». По данным специалистов, предшественник SARS-CoV-2 был активен с 1948 по 1982 год.

Этот коронавирус распространился по всему Южному Китаю, его носителями являлись летучие мыши. Как и SARS-CoV-2, он обладал способностью прикрепляться к поверхности клеток хозяина.

В конце декабря власти Китая сообщили о начале эпидемии коронавируса, которая постепенно распространилась по всему миру. Первая вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань, где расположен продуктовый рынок. Предполагается, что местные жители могли заразиться от летучих мышей, которых употребляли в пищу, пишет портал «Дни.ру».

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