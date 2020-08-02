На Уральской Рублевке начнут раздавать землю бесплатно

Сысерть любят состоятельные екатеринбуржцы, поэтому земля здесь может стоить до нескольких миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сысертском городском округе начнут раздавать земельные участки бесплатно. Свердловское заксобрание готовится внести поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». Проект документа опубликован на сайте областного парламента.

По закону землю выделяют гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для строительства индивидуального жилья. Областные депутаты хотят изменить формулировку «предоставление», дополнив ее словами «в собственность бесплатно». Также перечень муниципалитетов, где раздают землю, пополнится Сысертью. Населенный пункт называют «Уральской Рублевкой», поскольку на его территории любят строить коттеджи состоятельные екатеринбуржцы. Земельные участки здесь могут стоить до нескольких миллионов рублей.

URA.RU писало о том, что в 2017 году за аферу с землей на три года лишили свободы вице-мэра Сысерти Константина Сурина, который организовал выдачу муниципальной земли по подложным документам о наличии у граждан прав на ее бесплатное получение. Впоследствии эти участки за символическую плату передавались состоятельным частникам, а реальная стоимость уходила в карман чиновника.

С вопросом, не повлечет ли законодательное новшество подобную коррупционную составляющую, корреспондент агентства обратился к депутату Вячеславу Вегнеру, который является содокладчиком по законопроекту на грядущем заседании заксобрания. «Закон предусматривает выделение земли многодетными семьям и нуждающимся, это важная мера соцподдержки. С другой стороны, областное законодательство — не Уголовный кодекс, и мы не можем на 100% защититься от махинаций. Мы понимаем, что малоимущие люди, получающие бесплатные участки, нередко реализуют их по рыночной цене. Но если мы ограничим такую возможность, то лишим их права распоряжаться собственностью. Продав землю, они получают возможность приобрести, например, машину или еще что-то необходимое», — рассказал URA.RU Вегнер. Он отметил, что эта инициатива исходила от городских властей.

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских сообщил, что городская дума действительно обращалась в областное заксобрание о выделении бесплатных земель людям определенных профессий, в частности, врачам и учителям. Правда, речь шла праве безвозмездного пользования без права переуступки третьим лицам, с возможностью приватизации после строительства дома. О передаче земли в собственность речь не велась. Нововведение призвано было привлечь на работу молодых специалистов.