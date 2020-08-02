Настоятельница свердловского монастыря выступила против Сергия

Игумения Варвара (слева) приняла решение покинуть монастырь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Настоятельница Среднеуральского монастыря игумения Варвара, покинувшая обитель, которую захватил схимонах Сергий, рассказала, почему решилась публично противостоять своему бывшему духовнику. Ее письмо было размещено на официальном сайте Свердловской епархии.

Игумения Варвара сообщила, что пыталась убедить схимонаха в ошибочности его поведения. «В проповедях отца Сергия все реже стал звучать призыв к покаянию. Дух мира, любви, дух кротости все больше стал заменяться политическими. Такая ситуация стала смущать не только меня, но и других сестер нашей обители. Но все боялись открыто говорить об этом», — написала Варвара.

Последней точкой, по ее словам стала ситуация 7 июля, когда Сергий призвал обитателей монастыря вместо крестного хода прийти на площадь. «Вместо молитвенного предстояния перед Богом, прославления Пресвятой Троицы, монастырь был выведен практически на митинг с призывами создавать ополчения. Были выставлены динамики, через которые транслировалась новая проповедь отца Сергия. Звучали слова песни: „Вставай, страна огромная“. Эта ситуация была настолько пронизывающей, острой, показательной, что душа просто закричала от боли: так не должно быть в монастыре, батюшка раньше нас всегда учил другому! Душа не хотела мириться с тем, что происходит», — объяснила она причину своего ухода из монастыря.

По словам настоятельницы, перед уходом она обратилась к Сергию. «Вы вчера говорили, что тот, кто не поминает Патриарха, тот впадет в раскол. И говорили, что нельзя слушать старца Рафаила, который находится в заблуждении, в расколе. А сегодня Вы сами ссылаетесь на его благословение и говорите, что нельзя поминать Патриарха. Но ведь мы знаем от святых отцов, что раскол — это грех, который не смывается даже мученической кровью», — привела она свои слова. «Мне бы хотелось, чтобы все духовные чада отца Сергия поняли, что надо думать, прежде всего, о своем спасении и о спасении духовного отца. Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал», — написала настоятельница.

Ранее URA.RU сообщало, что церковный суд лишил Сергия священного сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса, а также в связи с обвинениями в насилии над подростками, прозвучавшими в фильме Ксении Собчак. В РПЦ считают, что старец незаконно удерживает монастырь (официально его настоятельницей является сбежавшая оттуда игуменья Варвара). Всего монастырь покинуло около 40 человек — монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь.