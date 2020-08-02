Кандидату в пермские губернаторы не дали выйти к СМИ

Источник: пресс-конференцию Александра Репина отменили «по звонку» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пресс-конференцию кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина, запланированную 3 августа на площадке телеканала «РБК-Пермь», запретили, рассказал URA.RU сын Репина Сергей. Он пояснил, что им сообщили об этом за несколько часов до мероприятия.

«Нам сообщили, что пресс-конференция отменяется. Якобы кто-то очень настойчиво попросил, чтобы не давали слово Александру Репину», — пояснил URA.RU Репин-младший. Он добавил, что инициатива проведения пресс-конференции исходила именно от команды кандидата в губернаторы.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что якобы руководству телекомпании позвонили некие высокопоставленные люди и после этого было принято такое решение. «Пресс-конференция кандидата в губернаторы Александра Репина на площадке РБК Пермь не состоится по независящим от редакции причинам», — сообщает «РБК Пермь».

URA.RU рассказывало, что Репин не смог пройти муниципальный фильтр — он сдал документы в крайизбирком, где подписи муниципальных депутатов оказались действительными только из 31 территории (необходимо 35), а также общее число действительных подписей оказалось меньше (101 при необходимых 102). В этой связи Репина не смогут зарегистрировать в качестве кандидата в губернаторы, а его имя не будет включено в избирательные бюллетени.

Выборы губернатора назначены на единый день голосования — 13 сентября. Ожидается, что до 7 августа крайизбирком должен зарегистрировать в качестве кандидатов самовыдвиженца Дмитрия Махонина, Олега Постникова от ЛДПР, Ксению Айтакову от КПРФ и Евгения Козлова от «Патриотов России». Эти кандидаты смогли преодолеть муниципальный фильтр.