ФСБ отрицает связь дела Сафронова с его журналистской работой

Уголовное дело в отношении арестованного советника главы корпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова не связано с его журналисткой деятельностью. Об этом заявили представители ФСБ.
«Инкриминируемое Сафронову преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности», — цитирует «Союз журналистов России» слова представителей Центра общественных связей ФСБ РФ. Запрос на предоставление данной информации был направлен в ведомство 8 июля.
Ивана Сафронова задержали 7 июля этого года в Москве. По информации издания «Дни.Ру», причиной задержания стало возбужденное в отношении него уголовное дело по 275 статье УК РФ «Государственная измена». Журналиста подозревают в том, что он работал на чешские спецслужбы.
До своего назначения в «Роскосмос» Сафронов успел поработать в таких информационных агентствах, как «Ведомости» и «Коммерсант». Журналист освещал работу оборонно-промышленного комплекса страны.
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