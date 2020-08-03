Бизнесмены боятся рейдерских захватов в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российский бизнес останется в офшорах и вряд перейдет в юрисдикцию РФ даже в случае расторжения соглашений по двойному налогообложению, сообщили URA.RU экономисты. На это могут быть две причины: бизнесмены боятся рейдерских захватов, либо же сами не чисты на руку.

Ранее Минфин сообщил, что Россия разрывает соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Это произошло на фоне решения России обложить все выплаты дивидендов в офшоры налогом в размере 15%.

Даже несмотря на то, что перейти в российскую юрисдикцию предпринимателям будет выгоднее, они могут согласиться на двойное налогообложение, чтобы обеспечить себе финансовую безопасность, считает экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. «Зачастую бизнесмены держат деньги в офшорах не из-за финансовой выгоды, так как очень часто бывает, что за рубежом приходится платить больше. К хранению денег в офшорах прибегают в тех случаях, если происхождение доходов является сомнительным либо если есть опасения рейдерской атаки, что в России возможно», — отметил собеседник агентства.

О подобных опасениях бизнеса также рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Кто-то захочет зайти во внутренний офшор, но здесь есть свои проблемы. Налоговая выгода стоит не на первом месте при выборе офшора, первый мотив — это защита собственности», — заявил эксперт. По его словам, в России эта система пока не урегулирована. Он также допускает вариант, что бизнес может перейти под офшорную юрисдикцию другой страны, где эти вопросы урегулированы. «У нас соглашения о двойном налогообложении подписаны более чем с 50 странами», — подчеркнул он.

Колганов также отметил, что налог в 15% на дивиденды в офшорах обеспечит России довольно существенный для бюджета прирост. Однако людей, которые захотят перейти в юрисдикцию РФ, будет немного. Масленников, напротив, уверен, что не стоит ждать огромных сумм. «Скорее всего, это [решение] носит характер восстановления социальной справедливости», — заключил он.

В марте российский лидер Владимир Путин объявил о введении ряда мер, направленных на поддержку населения и бизнеса в пандемию. Среди них — решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры налогом в размере 15%, пишет агентство Nation News. Это потребовало обновить соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в том числе с Кипром, Мальтой и Люксембургом. По словам президента, Россия готова выйти из этих соглашений, если государства не примут ее предложения. Деньги с налогов направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам, сообщает RT.

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