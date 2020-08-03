Россия обложит налогом популярный офшор

Ранее Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% дивиденды, которые утекают офшорным акционерам российских компаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов. Об этом заявили в Минфине РФ.

«Это делается в рамках выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Вместе с тем в Минфине Кипра изданию заявили, что пока не получили от Москвы решения о денонсации соглашения и в целом считают, что причин для денонсации нет.

За 2018—2019 годы российские налогоплательщики вывели в Кипр более 3,3 трлн рублей. Теперь деньги от пересмотра соглашений по поручению президента РФ направят на выплаты семьям с детьми, безработным и временно нетрудоспособным лицам, уточняет радио Sputnik.

В марте российский лидер Владимир Путин объявил о введении ряда мер, направленных на поддержку населения и бизнеса в пандемию. Среди них — решение обложить все выплаты дивидендов в офшоры налогом в размере 15%. Это потребовало обновления соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, в том числе с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Помимо Кипра, соответствующие уведомления Минфин направил Люксембургу и Мальте.

В июне Путин также предложил кардинально упростить схему налоговых выплат для российских налоговых резидентов, владеющих зарубежными активами, напоминает «Национальная служба новостей».

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