Суд взыскал с «Первого канала» 400 тысяч. Все из-за песни Лепса в «Что? Где? Когда?»

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День народного единства. Москва, лепс григорий
Песня Григория Лепса прозвучала в эфире программы без разрешения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Арбитражный суд Москвы взыскал с «Первого канала» по иску компании «Юрбиз» 400 тысяч рублей за незаконное использование песни Григория Лепса «Танго разбитых сердец», которая прозвучала в одном из выпусков передачи «Что? Где? Когда?».

Песня была исполнена во время музыкальной паузы еще в 2014 году коллективом «Сопрано Турецкого». После этого истец, которому по договору с композитором Евгением Кобылянским и поэтом Кареном Кавалеряном принадлежат авторские права, обратился в суд. Причина в том, что он не давал разрешения на переработку произведения и его использование в передаче.

Изначально иск был удовлетворен частично — с ответчика взыскали 60 тысяч рублей, однако суд по интеллектуальным правам человека с этим не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. «Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, первая инстанция удовлетворила иск полностью. Решение вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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