Вакцина от коронавируса будет недоступна для детей, пока не закончатся испытания на взрослых. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых», — цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. По его словам, исследование вакцины на детях начнется, когда завершится третья фаза испытаний. Гинцбург выразил надежду, что вакцина подойдет детям.
Глава Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов подчеркнул, что перед применением вакцины на детях она должна пройти испытания на неполовозрелых животных. Тарасов отметил, что дети переносят заболевание легче, но их вакцинация требует более ответственного подхода.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первую вакцинацию планируется провести в октябре. Готовятся документы для регистрации препарата. В первую очередь вакцинировать будут учителей и медиков. После вакцинации за ними понаблюдают специалисты. Вакцинация препаратом от Минобороны будет бесплатной, сообщает деловое издание. По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса не подойдет для людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, передает RT. Любая вакцинация — стресс для иммунной системы, что может спровоцировать обострение. Первая российская вакцина против коронавируса, разработанная специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот уже во второй половине августа.
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