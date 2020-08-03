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31 июля 2020

В центре Тюмени появился опасный аттракцион для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт собственников по земельному участку под БЦ Консул. Екатеринбург, аттракцион, надувная горка, улица карла либкнехта, батут
Владельцы аттракциона нарушили условия карантина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени на площади Борцов Революции был установлен детский батутный аттракцион. Как рассказали URA.RU тюменцы, он находится в ужасном состоянии и за безопасностью детей там никто не следит. А из-за режима повышенной готовности в регионе работа самого аттракциона под запретом.

«Мы гуляли с детьми на площади Борцов Революции и я заметил этот батут. Решил разглядеть его поближе: весь в заплатках, борта низкие, толком не закреплен. За детьми, которых там оставили родители, оператор не следит. Прыгая, они чудом не вываливались на асфальт. Я спросил у оператора подтверждающие документы, что батут аттракцион вообще может здесь работать, но он отказался со мной разговаривать», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

По его словам, стоимость аттракциона составляет 200 рублей за 20 минут. Никаких чеков, подтверждающих оплату, оператор не выдает.

В Тюменской области до 16 августа продолжает действовать режим повышенной готовности. Он запрещает, в частности, работать предприятиям сферы развлечений, в том числе кинотеатрам, зоопаркам, аттракционам. В региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор ввел новые послабления карантина. Глава региона разрешил возобновить работу кафе, ресторанам и общественным баням.

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© Служба новостей «URA.RU»
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