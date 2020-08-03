В ХМАО резко выросло число больных коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 177 человек. Это на 5 человек больше, чем днем ранее и это самый большой суточный прирост с 11 июля. Вслед за этим вырос и коэффициент распространения инфекции (на сегодня он равняется 0,98), вплотную приблизившись к показателям трехнедельной давности. Новую статистику URA.RU предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 человека зафиксирована пневмония, у 51 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 19 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
По количеству новых заболевших антирейтинг возглавляют три города: Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск. Статистика по всем муниципальным образованиям ХМАО выглядит так:
- Сургут — 50;
- Нефтеюганск — 30;
- Нижневартовск — 27;
- Ханты-Мансийск — 25;
- Советский район — 8;
- Мегион — 6;
- Нягань — 5;
- Радужный — 4;
- Октябрьский район — 4;
- Сургутский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 3;
- Когалым — 3;
- Нижневартовский район — 2;
- Лангепас — 2;
- Урай — 2;
- Пыть-Ях — 1;
- Кондинский район — 1;
- Нефтеюганский район — 1
Всего: 177
Всего за время эпидемии коронавируса в ХМАО заболели 17 тысяч 20 человек. В департаменте здравоохранения ХМАО уточнили, что состояние 54 пациентов тяжелое, а 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 133 человека (+2 человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что сбывается пессимистичный прогноз URA.RU — в регионе растет количество заболевших коронавирусом, число умерших от него. В совокупности это может вернуть регион в режим самых строгих карантинных мероприятий, отмененных менее двух недель назад.
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