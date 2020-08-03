03 августа 2020
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В ХМАО резко выросло число больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона, любавина оксана
Регион возвращается к показателям двухнедельной давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 177 человек. Это на 5 человек больше, чем днем ранее и это самый большой суточный прирост с 11 июля. Вслед за этим вырос и коэффициент распространения инфекции (на сегодня он равняется 0,98), вплотную приблизившись к показателям трехнедельной давности. Новую статистику URA.RU предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 человека зафиксирована пневмония, у 51 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 19 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

По количеству новых заболевших антирейтинг возглавляют три города: Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск. Статистика по всем муниципальным образованиям ХМАО выглядит так:

  • Сургут — 50;
  • Нефтеюганск — 30;
  • Нижневартовск — 27;
  • Ханты-Мансийск — 25;
  • Советский район — 8;
  • Мегион — 6;
  • Нягань — 5;
  • Радужный — 4;
  • Октябрьский район — 4;
  • Сургутский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 3;
  • Когалым — 3;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Лангепас — 2;
  • Урай — 2;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Нефтеюганский район — 1

Всего: 177

Всего за время эпидемии коронавируса в ХМАО заболели 17 тысяч 20 человек. В департаменте здравоохранения ХМАО уточнили, что состояние 54 пациентов тяжелое, а 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 133 человека (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что сбывается пессимистичный прогноз URA.RU — в регионе растет количество заболевших коронавирусом, число умерших от него. В совокупности это может вернуть регион в режим самых строгих карантинных мероприятий, отмененных менее двух недель назад.

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© Служба новостей «URA.RU»
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