В ХМАО резко выросло число больных коронавирусом

Регион возвращается к показателям двухнедельной давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом в ХМАО заразились 177 человек. Это на 5 человек больше, чем днем ранее и это самый большой суточный прирост с 11 июля. Вслед за этим вырос и коэффициент распространения инфекции (на сегодня он равняется 0,98), вплотную приблизившись к показателям трехнедельной давности. Новую статистику URA.RU предоставили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 85 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 человека зафиксирована пневмония, у 51 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 158 случаях. По 19 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

По количеству новых заболевших антирейтинг возглавляют три города: Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск. Статистика по всем муниципальным образованиям ХМАО выглядит так:

Сургут — 50;

Нефтеюганск — 30;

Нижневартовск — 27;

Ханты-Мансийск — 25;

Советский район — 8;

Мегион — 6;

Нягань — 5;

Радужный — 4;

Октябрьский район — 4;

Сургутский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 3;

Когалым — 3;

Нижневартовский район — 2;

Лангепас — 2;

Урай — 2;

Пыть-Ях — 1;

Кондинский район — 1;

Нефтеюганский район — 1

Всего: 177

Всего за время эпидемии коронавируса в ХМАО заболели 17 тысяч 20 человек. В департаменте здравоохранения ХМАО уточнили, что состояние 54 пациентов тяжелое, а 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 133 человека (+2 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что сбывается пессимистичный прогноз URA.RU — в регионе растет количество заболевших коронавирусом, число умерших от него. В совокупности это может вернуть регион в режим самых строгих карантинных мероприятий, отмененных менее двух недель назад.