ХМАО перешел к первому этапу снятия карантина

На детские площадки заходить по-прежнему нельзя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО перешли к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Соответствующее постановление подписала глава региона Наталья Комарова. URA.RU анонсировало снятие ограничений накануне.

«Перейти к первому этапу снятия ограничительных мероприятий», — говорится в документе. При этом большая часть ограничительных мер продлена до 9 августа.

Сейчас в регионе могут открыться магазины, площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом с улицы. При этом находиться там могут одновременно не более 10 человек (по 4 квадратных метров на человека).

Также в любое время разрешены совместные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (но группами не более двух человек, также необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров). Запрет на прогулки по улице тоже снят, но делать это можно только вдвоем и на детские площадки заходить по-прежнему нельзя.

В округе по-прежнему запрещено:

жарить шашлык на территории населенных пунктов. Можно только в собственном дворе;

проводить массовые мероприятия (включая митинги, возложения цветов, концерты);

ходить без маски в людном месте;

подходить близко к людям;

работать без масок (касается сотрудников, которым можно посещать работу);

ездить в такси с попутчиками, которых не знаешь;

распространять фейки о коронавирусе;

покидать жилье, если выдано предписание об обязательной самоизоляции;

Закрытыми остаются: