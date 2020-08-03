На подготовку к выборам президента Минфин предлагает выделить 22 миллиарда рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На подготовку к президентским выборам в России в 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 миллиарда рублей. Это в 5,5 раз больше, чем было запланировано ранее, указано в методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина РФ.

«Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности „Центральная избирательная комиссия РФ“ обусловлено… увеличением бюджетных ассигнований в связи с подготовкой и проведением выборов президента РФ в 2024 году, в 2023 году на 22 007 934,9 тысяч рублей», — приводит тест методики «Коммерсант». Отмечается, что ранее на подготовку к выборам президента планировалось выделить 4,3 миллиарда рублей. Но эти средства в бюджете не закладывались.

Кроме этого, Минфин предлагает сократить финансирование ЦИКа до 14,4 миллиардов рублей в 2021 году (снижение на 8,9%), и до 3,99 миллиардов рублей в 2022 году (снижение на 7,3%). Также в методике предлагают увеличить на 1,7 миллиардов рублей расходы на зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева и на госслужащих администрации президента.

Ранее действующий президент Владимир Путин допустил свое выдвижение на пост главы РФ в случае принятия поправок в Конституцию, пишет газета «Взгляд». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от партии на предстоящих президентских выборах на 30 лет вперед. Среди них — врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. При этом выборы президента, как и голосование по поправкам в Конституцию, могут проходить несколько дней подряд, уточняет RT.

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