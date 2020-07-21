У Владимира Жириновского готов список кандидатов до 2048 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от партии на предстоящих президентских выборах на 30 лет вперед. В списке либерал-демократа пять фамилий, которые являются членами его партии.

«Мы с вами любим давать на перспективу какие-то наши планы», — цитирует РИА «Новости» слова Жириновского. В 2024 году, по словам либерал-демократа, фракция выдвинет вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева. В 2030 году — губернатора Смоленской области Алексея Островского. В 2036 году — врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, в 2042 — Бориса Чернышева. В 2048 году Владимир Жириновский планирует выдвинуть депутата Госдумы Василия Власова.

Ранее Владимир Жириновский поддержал члена партии Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края. Лидер ЛДПР посоветовал новому главе региона никого не увольнять и быть приветливым.

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