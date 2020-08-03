Замгубернатора Среднего Урала Павел Креков рассказал, что получат больницы Екатеринбурга за присоединение к системе областного минздрава Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское заксобрание утвердило законопроект о возвращении екатеринбургского здравоохранения в единую систему свердловской медицины. О перспективах передачи больниц областного центра под крыло регионального минздрава URA.RU писало еще в апреле. Реформирование медицины было одной из основных целей визита федерального министра Михаила Мурашко в июле 2020 года.

Как заявил на заседании областного заксобрания замгубернатора Павел Креков, причиной тому являются особенности финансирования муниципальных учреждений здравоохранения. «Одной из целей проведение реформы является улучшение финансирования больниц Екатеринбурга. Федеральное законодательство предусматривает передачу средств только государственным учреждениям здравоохранения, поэтому мы столкнулись с определенными трудностями при передаче Екатеринбургу средств на борьбу с коронавирусом», — рассказал Павел Креков.

По его словам, реформа призвана увеличить финансирование городских больниц за счет средств федерального бюджета. до 2023 года в регион будут переданы 11 млрд рублей федеральных инвестиций. В ближайшее время замгубернатора вместе с новым министром здравоохранения Андреем Карловым поедет в Москву. Там они будут обсуждать выделение федеральных средств на достраивание оперблока ЦГКБ №40, строительство нового здания НИИ ОММ и поликлиники в районе Академический.

Он напомнил, что Екатеринбург является единственным городом региона, где в 2012 году были сохранены полномочия по медицинскому обслуживанию населения. В остальных муниципалитетах полномочия были переданы на областной уровень. Более того, такая ситуация является уникальной для всей России, на что неоднократно указывали федеральный Минздрав и Росздравнадзор. Поэтому в Свердловской области готовятся к воссозданию единой системы здравоохранения. В связи с этим до 1 января 2021 года 23 екатеринбургских больницы будут переданы в областную собственность. Как заверил Павел Креков, персонал сохранит рабочие места, а зарплата сотрудников только увеличится. Также будет рассмотрен вопрос о том, в каком виде управление здравоохранения Екатеринбурга войдет в областной минздрав. Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов в размере 723 млн рублей. Депутаты проголосовали за передачу екатеринбургской медицины Свердловской области.

Стоит отметить, что новый областной министр Андрей Карлов является выходцем из главной детской больницы Екатеринбурга — ДГКБ №9. По мнению экспертов, под его началом городской медицине ничего не угрожает.