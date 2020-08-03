Свердловская полиция оформила более 20 тысяч штрафов за нарушение коронавирусного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты свердловского заксобрания на заседании 4 августа отменили статью 38 областного закона об административных правонарушениях. На основании этой региональной законодательной нормы свердловчан штрафовали за нарушение указа губернатора №100 о противодействии коронавирусной инфекции.

Как пояснил председатель комитета заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимира Никитина, принятая в начале апреля 2020 года статья была «призвана привлечь внимание жителей Свердловской области к серьезности ситуации с коронавирусом». «Статья отработала, внимание мы привлекли. Причем не только в СМИ, но и получили обращения в суды по этой статье», — рассказал Владимир Никитин.

В конце апреля 2020 года пленум Верховного Суда РФ выпустил разъяснение, согласно которому рекомендовал властям применять не региональные законодательные нормы, а часть 1 статьи 20.6.1 КоАП, которая предусматривает более серьезные штрафные санкции: до 30 тысяч рублей для физических лиц (областной закон предполагал штрафовать граждан в сумме до 5 тысяч рублей).

По словам Никитина, за время действия областной статьи был составлен 71 протокол, из которых 62 — в отношении физических лиц, 7 — в отношении должностных лиц, 2 — в отношении юридических лиц. Ранее URA.RU сообщало о проблемах между министерством общественной безопасности и полицейским главком при передаче материалов по штрафам за COVID. По одной из версий, областные чиновники просто не успевали оформлять и передавать в суды все документы, составленные полицией. Полицейские составили почти 25 тысяч материалов, а до судов дошли только 12 тысяч.