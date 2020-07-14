Свердловское министерство уничтожило работу полиции

Правоохранители сожалеют о потраченном времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У свердловской полиции есть претензия к министерству общественной безопасности (МОБ). Силовики считают, что из десятков тысяч злостных нарушителей масочного режима, задержанных на улице, наказаны меньше половины. Часть дел не дошла до суда, застряв в кабинетах свердловского ведомства, утверждают инсайдеры.

Усиленное патрулирование улиц началось в Свердловской области в первой декаде апреля, когда указом губернатора Евгения Куйвашева был ужесточен карантин. На улицы были направлены наряды полиции, ориентированные пресекать нарушения. «Патрулирующим сотрудникам была дана установка работать в полную силу — применять власть и добиться соблюдения масочного режима. Однако на практике карательных мер, как это было в Москве, никто не применял — чаще всего проводили беседы. Привлекали в основном злостных нарушителей — пьяных или отказывающихся повиноваться», — рассказывает информированный собеседник в полицейском главке.

Тысячи материалов на нарушиетелей так и не дошли до суда, осев в МОБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Материалы об административном нарушении правоохранители передавали в министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области. Там должны были составлять протоколы — официальные документы для того, чтобы отправить дело в суд. В апреле губернатор Евгений Куйвашев даже изменил административный кодекс Свердловской области, позволив наказывать нарушителей карантина еще и областным штрафом на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

«В результате за два с половиной месяца работы полицией были составлены десятки тысяч материалов. Все они были переданы в министерство общественной безопасности, где и осели», — жалуется инсайдер в ГУ МВД по Свердловской области.

Кроме того, один из собеседников в полицейском главке отметил, что нередко в судах по протоколам МОБ либо оправдывали нарушителей, либо возвращали документ обратно в министерство, так как они были неправильно оформлены. Однако в самом министерстве общественной безопасности ссылаются на медлительность судов.

В Свердловском областном суде URA.RU сообщили, что с начала апреля до середины июня в судах рассмотрены около 12 тысяч административных материалов. «Более десяти тысяч дел рассмотрены по статье „Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения“. Около 1200 наказаны за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщила URA.RU начальник пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова. По ее словам, более 200 материалов были прекращены, почти по 2700 делам суд ограничился вынесением предупреждения. Интересно, что за неповиновение сотрудникам судом рассмотрено всего 22 материала. В целом были оштрафованы 8669 человек, а общая сумма штрафов превысила 27 млн рублей. По данным инсайдера из МВД, материалов было составлено в два раза больше, а только за первую декаду мая только бесед с нарушителями было проведено около 20 тысяч.

«Люди работали „на корзину“. Когда привлекли людей, идущих за пивом, а суд их оправдывал — это самый заметный пример», — говорит собеседник в полиции.

Горожане перестали соблюдать самоизоляцию и массово пошли на улицу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Суды рассматривают материалы не так быстро, как хочется, выносятся штрафы, предупреждения, некоторые из-за недоработки отправляются обратно. Но неправильно оформленных очень небольшая часть. И в целом у нас есть три месяца, чтобы привлечь [фигурирующих в деле] к ответственности», — объяснил URA.RU министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Между тем источник URA.RU в областных органах власти, считает, что с работой не справилось МОБ. Штат министерства под новую задачу никто не увеличивал, поэтому чиновники попросту увязли в бумажной работе и не успели оформить все протоколы.

Бессмысленность проведенной работы демотивировала рядовых сотрудников, работавших «на земле», сообщает инсайдер. Тем более, что статистика правоприменения, возвращающаяся в полицейский главк, показывала: до суда действительно дошло меньше половины оформленных полицией документов.

В областном полицейском главке считают, что выводы делать рано, и работа полиции была не зря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проблемой может стать короткий срок давности по вышеупомянутым статьям. Тогда работа полиции окажется абсолютно напрасной, полагает доктор юридических наук, преподаватель кафедры административного права УрГЮА, адвокат Андрей Винницкий. По его словам, срок привлечения к ответственности не превышает трех месяцев. «Сроки поджимают, а много работы еще не выполнено. Этому есть несколько причин. Во-первых, конечно же, неподготовленность к этой ситуации — многое создавалось „с колес“. Во-вторых, возникла путаница из-за противоречий между федеральными и местными законами: так перестала действовать 38 статья свердловского КоАП. И вот представьте, что по ней оформлено какое-то количество материалов, составлены протоколы, а сейчас суды вынуждены возвращать эти материалы. Просто так ведь протокол не перепишешь, поменяв номер статьи, это целая специальная длительная процедура», — резюмировал Андрей Винницкий. По официальной статистике, суды успели рассмотреть всего 33 дела с «областным» штрафом.

В свердловской полиции, впрочем, надеются, что уже проделанная работа патрульных также не пропадет даром. «Полиция свою работу делала в установленном порядке, ни у кого претензий не было, и вообще, есть такая поговорка — цыплят по осени считают», — заявил пресс-атташе главка МВД Валерий Горелых.