В последнее время стало меньше регистрироваться случаев заболевания уральцев, которые отправляются в стационары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

182 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале уже шестой день падает число новых случаев заражения COVID-19.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 535. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 96 человек. Общее число выписанных достигло 18037. Зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 294», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 4 августа зарегистрировано 21 361 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Состояние 137 пациентов оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимации, в том числе 58 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых выявленных случаев заражения была зарегистрирована в Екатеринбурге — 175 пациентов с COVID-19.

По информации источника URA.RU в медицинских кругах, в последнее время стало меньше регистрироваться случаев заболевания уральцев, которые отправляются в стационары. «Это только пневмонии и тяжелые [пациенты]», — уточнил собеседник.

Благодаря тенденции к снижению числа новых случаев коронавируса (29 июля — 223, 30 июля — 215, 31 июля — 210, 1 августа — 202, 2 августа — 199 и 3 августа — 196) регион может претендовать на введение нового этапа снятия ограничений. 31 июля свердловский губернатор уже позволил жителям региона посещать крупные ТЦ.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).