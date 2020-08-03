Курганский бизнес просит власти ослабить карантин

Курганский оперштаб просят ослабить ограничения для развлекательных заведений Фото: Александр Кадников © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Представители развлекательных заведений Курганской области просят власти региона отменить ограничение работы предприятий общественного питания до 00:00, которое действует из-за угрозы распространения коронавируса. Предприниматель из данной сферы сообщил на портале «Обратись», что развлекательные заведения могут закрыться из-за данного ограничения.

«Прошу рассмотреть отмену ограничения работы заведений общепита после 00:00. <…> На данный, момент работа до 00:00 сократила доход в 4-5 раз», — написал мужчина, представляя несколько развлекательных заведений. Он объяснил, что основной доход данные организации получают от работы в ночное время.

По информации предпринимателя, из-за ограничений возникли проблемы с персоналом и арендодателями. «Данные ограничения приведут в ближайшее время к закрытию предприятия и потере рабочих мест», — добавил он. Бизнесмен попросил рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании оперштаба.

Мужчине ответили сотрудники областного департамента экономического развития. «Решения штабом принимаются на основании санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и рекомендаций Роспотребнадзора по Курганской области», — объяснили в ведомстве.

С 10 июля власти региона разрешили работать предприятиям общественного питания до 00:00. При этом, в заведениях запрещено проводить массовые мероприятий кроме поминок.