Пермскому губернатору предложили сдать свою команду

Александр Репин надеется, что врио Дмитрий Махонин поможет ему зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину предложили отказаться от части подписей депутатов в свою поддержку и отдать их другому кандидату Александру Репину, который ранее не сумел пройти муниципальный фильтр. Об этом заявила лидер пермского отделения «Справедливой России» Вероника Куликова, которая пояснила, что Махонину для этого придется усомниться в корректности работы своей команды, которая проводила сбор подписей для прохождения муниципального фильтра.

«Кандидат Махонин должен <…> провести проверку по 6 подписям, по которым есть пересечение с кандидатом Репиным. И в случае подтверждения фактов, что по этим подписям имели место какие-то перегибы, давления административные на депутатов или иные факты, которые искажали бы их реальное волеизъявление, то он в праве обратиться в крайизбирком и предоставить данные о недостоверности этих подписей в свою поддержку», — заявила Куликова во время совместной пресс-конференции с Репиным.

По мнению Куликовой, если Репину перейдут хотя бы четыре подписи из четырех муниципалитетов Прикамья, то это позволит ему пройти процедуру регистрации. При этом на регистрации Махонина это никак не отразится, поскольку у него останется необходимое количество действительных подписей.

Депутат думы Чусового Амир Хисматуллин поставил свою подпись в документе и только потом поинтересовался, что это за документ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Один из депутатов, который отдал свою подпись сначала за Махонина, а потом за Репина, заявил, что вообще не понимал, как организована процедура выборов губернатора. «Я забыл и даже не имел ввиду, что на выборах губернатора есть такое понятие, как муниципальный фильтр», — рассказал депутат думы Чусового Амир Хисматуллин. Он пояснил, что ему поступил звонок от руководства думы, его пригласили к нотариусу, где он сначала поставил подпись в поддержку Махонина и только потом стал узнавать, что он подписал.

Зарегистрированный кандидат в губернаторы от КПРФ Ксения Айтакова сообщила URA.RU, что считает абсурдной подобную просьбу кандидата и партии. Она полагает, что все происходило по закону, хотя у нее тоже оказались две недействительные подписи из-за пересечения с Репиным.

Еще один зарегистрированный кандидат в губернаторы от ЛДПР Олег Постников завил URA.RU, что сбор подписей проходил исключительно в рамках закона. По его мнению, партиям просто нужно лучше работать со своими депутатами и не пренебрегать небольшими муниципальными выборами, чтобы во время сбора подписей иметь своих людей в представительных органах большинства муниципалитетов.

В пресс-службе администрации губернатора сообщили URA.RU, что Махонин не будет отказываться от подписей в свою поддержку, поскольку их сбор проходил без нарушений закона. Выборы губернатора Пермского края впервые пройдут в течение 3 дней и состоятся с 11 по 13 сентября. Помимо Махонина, Постникова и Айтаковой процедуру регистрации смог пройти Евгений Козлов от «Патриотов России».