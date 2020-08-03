В реку Нумги попали нефтепродукты с местного причала (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО природоохранная прокуратура проверяет информацию о разливе нефтепродуктов в реку Нумги в Надымском районе. По предварительным данным, к загрязнению причастна компания «РИТЭК» — дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа». Видео с места происшествия опубликовал местный житель Руслан Карташов.

О проблеме мужчина сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Карташов указал, что на берегу реки Нумги находится нефтеналивной причал «РИТЭКа». По свидетельствам жителя, накануне сотрудники компании убирали лопатами остатки нефти, но она стекла в реку и поплыла по течению дальше. «Нефть везде якобы вычищенная. Они говорят, что соляру разлили. Но я уж соляру от нефти могу отличить. Я просто не хочу, чтобы они отмазались в очередной раз. Хочу, чтобы виновные понесли наказание», — говорит Карташов на видео.

Прокуратура ЯНАО, обратив внимание на пост мужчины, пообещала разобраться в ситуации. «Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой организована проверка информации о загрязнении нефтесодержащей жидкостью реки Нумги», — сообщили в пресс-службе надзорного органа. Прокуроры намерены установить виновных и привлечь их к ответственности.

Информация также дошла до департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. Оттуда ее передали администрации Надымского района, где тут же прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, комиссия ввела в Надымском районе режим повышенной готовности.

«РИТЭК» на запрос местных властей заявил, что на участке проводились учения по отработке ЧП с разливом дизельного топлива при заправке танкера. «Чтобы проверить эту информацию и оценить обстоятельства разлива нефтепродуктов на место выехали сотрудники природоохранной прокуратуры, специалисты Росприроднадзора, департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО, представители администрации Надымского района. В настоящее время проводится исследование загрязненного участка реки. О результатах этой работы население будет проинформировано дополнительно», — сказали URA.RU в администрации.

Получить комментарий «РИТЭКа» оперативно не удалось. URA.RU направило в центральный офис компании письменный запрос, ответ на него пока не последовал.

Это не первый случай загрязнение реки в ЯНАО за последнее время. В конце июня в Пуровском районе в реку Пякупур были сброшены нефтепродукты. Администрация района сформировала рабочую группу по расследованию инцидента, к ЧП подключились департамент природно-ресурсного регулирования ЯНАО и прокуратура.

Фото: Руслан Карташов