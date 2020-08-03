Карантин в Тюменской области продлится как минимум, до 16 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

3 августа губернатор Александр Моор объявил об очередных послаблениях режима повышенной готовности в Тюменской области. В то же время карантин в регионе будет действовать как минимум до 16 августа. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.

С 4 августа в Тюменской области разрешено:

Вернуться к привычному формату работы предприятиям общепита (кафе и рестораны снова могут принимать гостей не только на летних верандах, но и в залах). Для этого владельцам заведений нужно выполнить ряд условий;

Приглашать в ЗАГС на церемонию регистрации брака до 10 человек;

Посещать общественные бани и частные сауны;

На улицу можно выходить:

Для занятий спортом на свежем воздухе;

Если вам нужно выгулять собаку или другого питомца;

Для посещения магазинов, ТРЦ, предприятий общепита, фитнес-центров и т. д.;

Для прогулок по городу;

Если вы нуждаетесь в экстренной помощи;

Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;

Направляетесь на работу, либо возвращаетесь с нее;

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Кондуктор или водитель вправе отказать в посадке пассажирам, если у них отсутствуют средства индивидуальной защиты;

Кому запрещено работать:

Аттракционам (в том числе, батутным), зоопаркам и т. д.;

Кинотеатрам (как с отдельным входом, так и расположенным в торговых центрах);

Аквапаркам, СПА-центрам;

Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). В том числе, частным детским садам;

Остальным предприятиям работать разрешено, но с ограничениями:

Термальные источники могут работать только на открытом воздухе. Клиенты должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

В фитнес-центрах разрешены индивидуальные тренировки. После каждого клиента проводится санитарная обработка.

До 16 августа:

Запрещено посещать общественные места без масок;

Лица старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции;

Запрещено организовывать, проводить и посещать массовые мероприятия.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 6189 жителей региона. Пик заболеваемости пришелся на 20 июля, когда за сутки вирус выявили у 112 человек. Сейчас в регионе наблюдается улучшение эпидобстановки по COVID-19.