03 августа 2020
02 августа 2020

Что разрешает и запрещает карантин в Тюменской области. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин в Тюменской области продлится как минимум, до 16 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

3 августа губернатор Александр Моор объявил об очередных послаблениях режима повышенной готовности в Тюменской области. В то же время карантин в регионе будет действовать как минимум до 16 августа. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.

С 4 августа в Тюменской области разрешено:

  • Вернуться к привычному формату работы предприятиям общепита (кафе и рестораны снова могут принимать гостей не только на летних верандах, но и в залах). Для этого владельцам заведений нужно выполнить ряд условий;
  • Приглашать в ЗАГС на церемонию регистрации брака до 10 человек;
  • Посещать общественные бани и частные сауны;

На улицу можно выходить:

  • Для занятий спортом на свежем воздухе;
  • Если вам нужно выгулять собаку или другого питомца;
  • Для посещения магазинов, ТРЦ, предприятий общепита, фитнес-центров и т. д.;
  • Для прогулок по городу;
  • Если вы нуждаетесь в экстренной помощи;
  • Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
  • Направляетесь на работу, либо возвращаетесь с нее;

В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Кондуктор или водитель вправе отказать в посадке пассажирам, если у них отсутствуют средства индивидуальной защиты;

Кому запрещено работать:

  • Аттракционам (в том числе, батутным), зоопаркам и т. д.;
  • Кинотеатрам (как с отдельным входом, так и расположенным в торговых центрах);
  • Аквапаркам, СПА-центрам;
  • Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). В том числе, частным детским садам;

Остальным предприятиям работать разрешено, но с ограничениями:

  • Термальные источники могут работать только на открытом воздухе. Клиенты должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • В фитнес-центрах разрешены индивидуальные тренировки. После каждого клиента проводится санитарная обработка.

До 16 августа:

  • Запрещено посещать общественные места без масок;
  • Лица старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции;
  • Запрещено организовывать, проводить и посещать массовые мероприятия.

С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 6189 жителей региона. Пик заболеваемости пришелся на 20 июля, когда за сутки вирус выявили у 112 человек. Сейчас в регионе наблюдается улучшение эпидобстановки по COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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