3 августа губернатор Александр Моор объявил об очередных послаблениях режима повышенной готовности в Тюменской области. В то же время карантин в регионе будет действовать как минимум до 16 августа. URA.RU подготовило актуальный список ограничений, касающихся жителей области.
С 4 августа в Тюменской области разрешено:
- Вернуться к привычному формату работы предприятиям общепита (кафе и рестораны снова могут принимать гостей не только на летних верандах, но и в залах). Для этого владельцам заведений нужно выполнить ряд условий;
- Приглашать в ЗАГС на церемонию регистрации брака до 10 человек;
- Посещать общественные бани и частные сауны;
На улицу можно выходить:
- Для занятий спортом на свежем воздухе;
- Если вам нужно выгулять собаку или другого питомца;
- Для посещения магазинов, ТРЦ, предприятий общепита, фитнес-центров и т. д.;
- Для прогулок по городу;
- Если вы нуждаетесь в экстренной помощи;
- Если вы ухаживаете за человеком старше 65 лет;
- Направляетесь на работу, либо возвращаетесь с нее;
В общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Кондуктор или водитель вправе отказать в посадке пассажирам, если у них отсутствуют средства индивидуальной защиты;
Кому запрещено работать:
- Аттракционам (в том числе, батутным), зоопаркам и т. д.;
- Кинотеатрам (как с отдельным входом, так и расположенным в торговых центрах);
- Аквапаркам, СПА-центрам;
- Дошкольным образовательным учреждениям (кроме дежурных групп). В том числе, частным детским садам;
Остальным предприятиям работать разрешено, но с ограничениями:
- Термальные источники могут работать только на открытом воздухе. Клиенты должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
- В фитнес-центрах разрешены индивидуальные тренировки. После каждого клиента проводится санитарная обработка.
До 16 августа:
- Запрещено посещать общественные места без масок;
- Лица старше 65 лет и тюменцы с хроническими заболеваниями продолжают находиться на самоизоляции;
- Запрещено организовывать, проводить и посещать массовые мероприятия.
С начала пандемии коронавирус был диагностирован у 6189 жителей региона. Пик заболеваемости пришелся на 20 июля, когда за сутки вирус выявили у 112 человек. Сейчас в регионе наблюдается улучшение эпидобстановки по COVID-19.
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