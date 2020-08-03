В Тюменской области увеличились шансы на полную отмену карантина

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 6189 жителей Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 82 жителей Тюменской области. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Укрепившийся тренд по снижению показателей заболеваемости увеличивает шансы региона на полную отмену карантина.

«Тюменская область — 82 (человека с подтвердившимся коронавирусом)», — указано в сообщении оперативного штаба. Днем ранее вирус был диагностирован у 88 тюменцев. Всего с начала пандемии заболевание выявили у 6189 жителей региона.

В оперштабе уточнили, что за последние сутки из тюменских больниц выписались 244 человека, которые вылечились от коронавируса. Летальных случаев за этот период не зарегистрировано. Карантин в регионе продлен до 16 августа.

Днем ранее губернатор Тюменской области ввел очередные послабления режима повышенной готовности. Глава региона разрешил кафе и ресторанам принимать гостей в залах, а не только на летних верандах. Также с 4 августа возобновили работу общественные бани. А молодожены снова могут приглашать гостей на регистрацию брака в ЗАГС.