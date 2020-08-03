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Нефтяник из ХМАО объявил о начале бессрочной голодовки

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, буровики, добыча нефти, нефть
Нефтяник Артем Немолот готовится к бессрочной голодовке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Оператор товарного парка Артем Немолот, который работает в компании «Юкатекс-Югра», собирается начать бессрочную голодовку из-за долгов по выплате зарплаты. Эту информацию URA.RU подтвердил сам нефтяник.

«Голодовка начнется 5 августа. Требую погасить долги по зарплате за июнь, выплату аванса за июль, восстановления прежнего оклада и дальнейших выплат зарплаты в срок согласно условиям трудового договора», — обозначил свои требования Немолот. Он также отметил, что ответственность за ущерб здоровью возлагает на исполнительного директора компании «Юкатекс-Югра» Сергея Панина.

Сам Панин в разговоре с журналистом агентства заявил, что сейчас занят и не может прокомментировать ситуацию. По информации источника URA.RU внутри предприятия, в компании сложилась непростая финансовая обстановка. Трудовой коллектив собирается подать иск в суд из-за сложившихся обстоятельств.

Ранее URA.RU сообщало, что о голодовке объявил предприниматель Евгений Каныгин из поселка Селиярово, у которого возникли сложности с ведением бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. С ним сейчас работают местные власти для прекращения акции протеста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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