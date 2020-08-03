В топ-менеджменте «ВСМПО-Ависма» — очередная отставка

Новый заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» — бывший коллега Степанова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В корпорации «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область) на фоне перестановок в составе управляющей команды и экономического кризиса сменился директор по связям с общественностью и региональным проектам. Вместо Марины Воронковой должность занял Алексей Рябов.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Воронкова подтвердила факт ухода с предприятия. По ее словам, решение было принято по личным мотивам. Сейчас специалист рассматривает несколько вариантов трудоустройства в другом регионе.

В пресс-службе корпорации «ВСМПО-Ависма» уточнили, что Алексей Рябов назначен на должность заместителя гендиректора по связям с общественностью. «Рябов имеет большой опыт работы в журналистике, органах власти, занимался связями с общественностью в структуре крупного горно-металлургического холдинга», — объяснили там.

Рябов на протяжении последних лет работал в команде нового ген директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергея Степанова в Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗ). Степанов был назначен главой предприятия в июле 2020 года.

Из-за экономического кризиса на предприятии сообщили о снижении на 32% плана на 2020 год по выпуску продукции. Сокращены все непрофильные и инвестиционные расходы. С мая по июнь предприятием управляли три разных руководителя. Бывший гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин 6 мая подал заявление об отставке. И. о. на его место был назначен Максим Кузюк. 2 июля вместо него Совет директоров назначил Степанова.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.