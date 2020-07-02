Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» является ключевым поставщиком титановых компонентов и материалов для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. Среди них — Boeing, Airbus, Embraer. Корпорация входит в число крупнейших налогоплательщиков Свердловской области.

Максим Кузюк был назначен заместителем гендиректора корпорации «ВСМПО-АВИСМА» по развитию бизнеса в октябре 2019 года, а после отставки главы предприятия Михаила Воеводина занял пост ио гендиректора . По информации источников URA.RU, менеджер стал инициатором реструктуризации дирекции по развитию бизнеса .

Сергей Степанов с отличием окончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности «Финансы и кредит». С 2003 по 2005 год работал консультантом в компании The Boston Consulting Group. С 2006 года по 2012 гг был исполнительным директором ОАО «Воркутауголь». С 2013 года по июнь 2020 совмещал должность вице-президента ЕВРАЗа, руководившего дивизионом «Уголь», с позицией генерального директора ОАО «Распадская».

По мнению совета директоров ВСМПО, многолетний опыт и компетенции Степанова помогут компании в поиске и использовании новых возможностей для роста, сохранении высокого уровня конкурентоспособности корпорации и обеспечит стабильно высокую стоимость компании для акционеров.

«Генеральным директором титановой компании назначен Сергей Станиславович Степанов, ранее занимавший должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписан 2 июля», — говорится в сообщении компании.

Новым гендиректором корпорации «ВСМПО-АВИСМА» вместо ио главы Максима Кузюка, который руководил предприятием с мая, назначен Сергей Степанов. Решение было принято 30 июня на заседании совета директоров предприятия в Москве.

Решение ро назначении нового руководителя предприятия было принято 30 июня на заседании совета директоров предприятия в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно